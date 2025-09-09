«Хороший признак»: в России одобрили проведение матча с США

Бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Тукманов не стал называть экспериментом вероятное проведение товарищеского матча между сборными России и США по футболу. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Ну, наверное, да, мне было бы интересно посмотреть. Если в США, то это уже хороший плюс, хорошо сработали наши политики и футбольные руководители. Потому что это связано с визами, все-таки с тем, что Соединенные Штаты не поддерживают изоляцию спортсменов, это хороший признак», — подчеркнул он.

О том, что Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможности организации товарищеского матча между российской и американской командами, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом дата и место проведения возможной встречи пока неизвестны.

Сборные России и США играли между собой пять раз, при этом американцы не выигрывали ни разу. В истории их противостояния зафиксировано три ничьих и две победы российских футболистов. Их последняя встреча состоялась в ноябре 2012 года в Краснодаре и завершилась со счетом 2:2.

С 2022 года сборная России и российские клубы проводят только товарищеские матчи.

Ранее в Госдуме заявили, что ждут попыток помешать матчу России и США.