«Есть вопросы»: Мостовой о прошедших матчах сборной России

Мостовой: Россия не смогла выиграть у Иордании, конечно же, есть вопросы

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой после сентябрьских матчей национальной команды России назвал главный плюс в подборе соперников. Его слова приводит «Советский спорт».

«Не смогли выиграть у Иордании, конечно же, есть вопросы. Но хорошо, что мы уже не проводим игры со сборными, которые находятся на 200-м месте, я уже даже их названия не помню», — подчеркнул он.

Российские футболисты сыграли вничью со сборной Иордании — 0:0, а следом одолели соперников из Катара — 4:1.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

