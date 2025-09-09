Легендарный тренер сборной России предложил решение конфликта с Украиной

Международная федерация футбола (ФИФА) может сыграть ведущую роль в решении конфликта с Украиной и установлению мира. Такое мнение в комментарии «Матч ТВ» выразил бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк.

«ФИФА должна организовать турнир с участием четырех команд: США, Украины, России и Европы. Победитель не важен… Миру нужно положить конец российско‑украинскому конфликту!» — убежден специалист.

Он считает, что футбол может оказаться полезен в этой ситуации. Во время и после турнира, по мнению Хиддинка, все должны сложить оружие. Он припомнил Первую мировую войну, когда под Новый год союзные войска играли в футбол с немцами.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Гус Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год. Он привел команду к бронзовым медалям Евро-2008. Также работал в махачкалинском «Анжи».

Ранее в Госдуме заявили, что на Украине «злой слюной изойдутся» из-за матча России и США.