Матч со сборной США назвали прорывом для российского футбола

Колосков: матч со сборной США стал бы прорывом для футбола России

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал блестящей и замечательной идею проведения товарищеского матча между сборными России и США по футболу. Его слова приводят РИА Новости.

«И это можно было бы считать прорывом для российского футбола – если такие матчи будут организованы. Тем более что у США приличная команда, которая постоянно участвует в финальных стадиях чемпионатов мира. И такая игра была бы полезной не только в политическом, но и в спортивном плане», — заявил он.

О том, что Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможности организации товарищеского матча между российской и американской командами, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом дата и место проведения возможной встречи пока неизвестны.

Сборные России и США играли между собой пять раз, при этом американцы не выигрывали ни разу. В истории их противостояния зафиксировано три ничьих и две победы российских футболистов. Их последняя встреча состоялась в ноябре 2012 года в Краснодаре и завершилась со счетом 2:2.

С 2022 года сборная России и российские клубы проводят только товарищеские матчи.

Ранее в Госдуме заявили, что ждут попыток помешать матчу России и США.