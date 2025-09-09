Стало известно, кто примет решение об экстрадиции баскетболиста Касаткина

Фредерик Бело, адвокат российского баскетболиста Даниила Касаткина, заявил, что премьер министр Франции будет принимать решение о его экстрадиции. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Сейчас мы работаем с представителем прокуратуры, он услышал, что Даниил отказался от экстрадиции. Далее будет заседание перед следственной палатой. Она должна дать свое заключение, согласна она или нет на экстрадицию. После этого это мнение будет разобрано премьер‑министром Франции», — отметил он.

5 сентября спортсмен заявил, что не согласен с экстрадицией в США после того, как ознакомился с соответствующими документами.

26-летний Касаткин был арестован в аэропорту Парижа по запросу США 21 июля, в данный момент решается вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.

В минувшем сезоне Касаткин провел 45 матчей в составе МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ, в которых набирал по шесть очков за игру в среднем.

Ранее глава российского баскетбола пообещал оказать любую помощь Касаткину.