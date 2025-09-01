Глава российского баскетбола пообещал оказать любую помощь Касаткину

Российская федерация баскетбола (РФБ) окажет задержанному во Франции баскетболисту Даниилу Касаткину любую посильную помощь. Об этом заявил президент организации Андрей Кириленко.

Он подчеркнул, что федерация находится на связи с заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко. На данный момент, по слова Кириленко, РФБ может лишь выразить слова поддержки.

«Конечно, если будет потребность от нас, любая — помочь жилье снять, помочь с тренировочным процессом... Что еще мы можем сделать? Любая помощь от нас, какая понадобится, только дайте знать. Но сейчас главная работа, чтобы эту ситуацию разрешить, у МИД и адвокатов», — сказал он ТАСС.

26-летний Касаткин был арестован в аэропорту Парижа 21 июня по запросу США, в данный момент решается вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.

Ранее стало известно, когда пройдет слушание об экстрадиции Касаткина в США.