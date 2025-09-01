На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава российского баскетбола пообещал оказать любую помощь Касаткину

Президент РФБ Кириленко: окажем баскетболисту Касаткину любую помощь
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская федерация баскетбола (РФБ) окажет задержанному во Франции баскетболисту Даниилу Касаткину любую посильную помощь. Об этом заявил президент организации Андрей Кириленко.

Он подчеркнул, что федерация находится на связи с заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко. На данный момент, по слова Кириленко, РФБ может лишь выразить слова поддержки.

«Конечно, если будет потребность от нас, любая — помочь жилье снять, помочь с тренировочным процессом... Что еще мы можем сделать? Любая помощь от нас, какая понадобится, только дайте знать. Но сейчас главная работа, чтобы эту ситуацию разрешить, у МИД и адвокатов», — сказал он ТАСС.

26-летний Касаткин был арестован в аэропорту Парижа 21 июня по запросу США, в данный момент решается вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.

Ранее стало известно, когда пройдет слушание об экстрадиции Касаткина в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами