Баскетболист Касаткин отказался от экстрадиции из Франции в США

Российский баскетболист Данил Касаткин, который был задержан во Франции заявил, что не согласен с экстрадицией в США после того, как ознакомился с соответствующими документами. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал адвокат Фредерик Бело, который представляет интересы российского спортсмена.

«Сегодня днём у нас состоялось слушание с участием прокурора, представляющего Генеральную прокуратуру Парижа. Прокурор уведомил его о различных документах, составляющих ордер на арест, переданный США. Даниил подтвердил, что отказывается от экстрадиции», — подчеркнул он.

26-летний Касаткин был арестован в аэропорту Парижа по запросу США 21 июля, в данный момент решается вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.

В минувшем сезоне Касаткин провел 45 матчей в составе МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ, в которых набирал по шесть очков за игру в среднем.

Ранее глава российского баскетбола пообещал оказать любую помощь Касаткину.