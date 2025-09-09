20-летняя звезда РПЛ заявил о доверии со стороны нового тренера

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк заявил, что доволен задачами, которые перед ним ставит главный тренер красно-синих Фабио Челестини. В интервью «Чемпионату» 20-летний футболист подчеркнул, что чувствует доверие от него, как это было и при предыдущем наставнике, Марко Николиче.

«При Челестини у меня другая роль. У меня больше свободы, меньше черновой работы. Но что при Марко, что при Фабио я чувствую уверенность и доверие», — подчеркнул Матвей.

Кисляк в текущем сезоне провел за армейцев 11 матчей во всех турнирах. На его счету два забитых мяча и три результативные передачи. Он был вызван на сентябрьский сбор национальной команды России, он отметился голом в товарищеском матче с Катаром (4:1).

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 15 очков в семи турах и идет на втором месте, на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». Следующим соперником красно-синих будет «Ростов», эта встреча состоится в Ростове-на-Дону в воскресенье, 14 сентября.

