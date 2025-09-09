Легенда фигурного катания назвал самого запоминающегося российского футболиста

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев является самым запоминающимся российским футболистом. Такое мнение в комментарии ТАСС выразил олимпийский чемпион в танцах на льду, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров.

«Есть Игорь Акинфеев - действительно запоминающийся игрок, который сотворил чудо своей ногой, отбил пенальти от испанцев. Вот это запоминается. Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются», - сказал Костомаров.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной РФ он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 15 очков в семи турах и идет на втором месте, на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». 39-летний Акинфеев отыграл все семь матчей, пропустив шесть мячей.

