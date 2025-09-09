На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда фигурного катания назвал самого запоминающегося российского футболиста

Фигурист Костомаров назвал Акинфеева самым запоминающимся российским футболистом
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев является самым запоминающимся российским футболистом. Такое мнение в комментарии ТАСС выразил олимпийский чемпион в танцах на льду, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров.

«Есть Игорь Акинфеев - действительно запоминающийся игрок, который сотворил чудо своей ногой, отбил пенальти от испанцев. Вот это запоминается. Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются», - сказал Костомаров.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной РФ он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 15 очков в семи турах и идет на втором месте, на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». 39-летний Акинфеев отыграл все семь матчей, пропустив шесть мячей.

Ранее Акинфеев попросил денег для ЦСКА у бота в соцсетях.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами