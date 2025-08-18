На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Акинфеев попросил денег для ЦСКА у бота в соцсетях

Капитан ЦСКА Акинфеев в шутку попросил бота в соцсетях дать денег команде
igor_igor_akinfeev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) вступил в переписку с ботом и попросил у него денег для армейского клуба.

В комментариях под одним из постов голкипера появилось сообщение, в котором бот представился «миллионером» и спрашивал, с кем из подписчиков поделиться деньгами. Капитан армейцев оставил краткий ответ — «с ЦСКА».

Этим летом ЦСКА купил Матеуса Алвеса за €5,1 млн, а также взял в аренду Даниэля Руиса.

В матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1. В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на третьем месте, набрав 11 очков. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков. В следующем матче ЦСКА сыграет на своем поле с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что ЦСКА подаст жалобу на судейство в победном матче с «Динамо».

