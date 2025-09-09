Младший брат Емельяненко досрочно выйдет из колонии

Боец смешанного стиля Иван Емельяненко, младший из знаменитых братьев, выйдет из колонии досрочно. Об этом в интервью «Матч ТВ» сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

«Самое важное, что произошло, — сама колония вышла с ходатайством, удовлетворила его просьбу об условно‑досрочном освобождении. Теперь остается просто дождаться суда, который это дело утвердит. Суд состоится в среду, 10 сентября. Иван Емельяненко станет вторым после актера Михаила Ефремова, кого освободили из этой колонии», — сказал промоутер.

Кроме того, он высказался о том, готов ли обсуждать с Иваном его возвращение в большой спорт. По словам Хрюнова, сначала боец должен возобновить обычную жизнь и вернуться к тренировкам. Лишь после этого можно будет говорить о потенциальных поединках.

18 декабря 2024 года стало известно, что Емельяненко-младший получил 1 год 6 месяцев лишения свободы за уличную драку, которая произошла 5 августа того же года. В ходе конфликта Емельяненко-младший вступил в драку с мужчиной и сломал ему лицевые кости.

О том, что на Ивана Емельяненко возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, стало известно в ноябре 2024 года. 27 октября в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Иван Емельяненко одержал победу над Юрием Рябым. Встреча, которая прошла по правилам смешанных единоборств (MMA), завершилась победой Емельяненко раздельным решением судей.

