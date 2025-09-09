На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Младший брат Емельяненко досрочно выйдет из колонии

Боец Иван Емельяненко выйдет из колонии по УДО
true
true
true
close
Павел Кашаев/Global Look Press

Боец смешанного стиля Иван Емельяненко, младший из знаменитых братьев, выйдет из колонии досрочно. Об этом в интервью «Матч ТВ» сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

«Самое важное, что произошло, — сама колония вышла с ходатайством, удовлетворила его просьбу об условно‑досрочном освобождении. Теперь остается просто дождаться суда, который это дело утвердит. Суд состоится в среду, 10 сентября. Иван Емельяненко станет вторым после актера Михаила Ефремова, кого освободили из этой колонии», — сказал промоутер.

Кроме того, он высказался о том, готов ли обсуждать с Иваном его возвращение в большой спорт. По словам Хрюнова, сначала боец должен возобновить обычную жизнь и вернуться к тренировкам. Лишь после этого можно будет говорить о потенциальных поединках.

18 декабря 2024 года стало известно, что Емельяненко-младший получил 1 год 6 месяцев лишения свободы за уличную драку, которая произошла 5 августа того же года. В ходе конфликта Емельяненко-младший вступил в драку с мужчиной и сломал ему лицевые кости.

О том, что на Ивана Емельяненко возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, стало известно в ноябре 2024 года. 27 октября в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Иван Емельяненко одержал победу над Юрием Рябым. Встреча, которая прошла по правилам смешанных единоборств (MMA), завершилась победой Емельяненко раздельным решением судей.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что не принимал ислам.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами