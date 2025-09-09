Сафонов — о слухах об уходе из «ПСЖ»: «Тебя уже продали, ты в курсе?»

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов призвал не верить прессе, которая сообщает о его уходе из клуба. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Все новости я узнавал из российских СМИ. Пару раз жена с утра будила: «Тебя уже продали. Ты в курсе?» А я говорю: «нет». Поэтому в том, что в СМИ раздувают, только малая часть правды. Что касается меня, примерно пять процентов было правдой обо мне. В остальном, люди хотят создать инфоповод и сами пишут, в это начинают верить. Не верьте СМИ», — сказал Сафонов.

По словам Матвея, он действует согласно изначально намеченному плану и спокйно тренируется с парижанами. Он подчеркнул: у него было и мысли о том, что что-то может измениться. Также Сафонов заметил, что в команде нет вопросов и закулисных интриг.

Российский вратарь провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Кроме того, он завоевал Суперкубок УЕФА, однако в матче за этот трофей основным вратарем был новичок парижан Люка Шевалье. Недавно Матвей пожаловался подписчикам в Telegram, что не играл за команду уже более трех месяцев.

