Следующий шаг за украинцами: Мельникова точно выступит на турнире в Париже

Гимнастка Мельникова получила визу и выступит на турнире в Париже
Reuters

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова получила шенгенскую визу. Об этом сообщила агент спортсменки Анастасия Романова.

«Ангелина получила необходимую для въезда во Францию шенгенскую визу и 11 сентября вылетит в Париж», — приводит слова агента ТАСС.

Во французской столице 13 и 14 сентября пройдет турнир World Challenge Cup под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Для Ангелины он станет первым официальным международным соревнованием за почти четыре года. В последний раз она участвовала в турнире FIG в октябре 2021 года – тогда она завоевала золото в абсолютном личном первенстве на чемпионате мира в японском Китакюсю.

Не исключено, что поездка Мельниковой на World Challenge Cup поставит крест на амбициях украинских спортсменов на этом турнире. По крайней мере, глава Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина заявляла, что команда готова сняться с турнира в случае допуска российской спортсменки. Она утверждала, что решение FIG предоставить Ангелине нейтральный статус на соревнования в Париже «дискредитирует правовой институт нейтральности».

Ранее в Госдуме объяснили, почему украинцы хотят бойкотировать турнир с участием россиянки.

