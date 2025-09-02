На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили, почему украинцы хотят бойкотировать турнир с участием россиянки

Депутат Журова: украинцы говорят о бойкоте турнира, чтобы отработать повестку
Reuters

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова объяснила, почему Федерация гимнастики Украины намерена бойкотировать турнир World Challenge Cup с участием россиянки Ангелины Мельниковой. Слова парламентария приводит ТАСС.

«Отчасти это связано с боязнью, что она выиграет на соревнованиях. Но я думаю, что они просто отрабатывают повестку отмены россиян, она не снималась у них. Им нужно, чтобы кто-то из известных людей как по плану делал это постоянно, по-другому это невозможно. Известные люди у них должны реагировать на такие вещи, иначе их не поймут», – считает Журова.

Она добавила, что многие страны, в том числе Украина, используют политическую повестку в целях создания недобросовестной конкуренции. По мнению Журовой, принцип очевиден: меньше соперников – больше медалей.

Мельникова вошла в число пятерых гимнастов из России и Белоруссии, которые получили от FIG право принять участие в парижском турнире в качестве нейтральных спортсменов. Соревнования пройдут 13 и 14 сентября.

Ранее Зеленский попытался обработать главу МОК.

