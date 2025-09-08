Девять мячей и два автогола: Италия с трудом обыграла Израиль

Матч отборочного турнира ЧМ-2026 между сборными Израиля и Италии, проходивший на нейтральном стадионе в Венгрии, завершился победой четырехкратных чемпионов мира со счетом 5:4.

Итальянцы в этой игре дважды поразили собственные ворота. На 16-й минуте автором автогола стал Мануэль Локателли. До перерыва Мойзе Кин восстановил равновесие. Однако во втором тайме развернулась настоящая драма.

Дор Перец на 52-й минуте вывел израильтян вперед, на что «Скуадра адзурра» ответила тремя голами подряд: второй мяч забил Кин, также отличились Маттео Политано и Джакомо Распадори.

Карты гостям спутал еще один автогол, который записал на себя Алессандро Бастони. А на 90-й минуте сделал счет равным Перец. Но отпраздновать ничью сборной Израиля помешал Сандро Тонали, на 91-й минуте забивший победный мяч.

После этой победы сборная Италии набрала девять очков в отборочной группе I после четырех матчей. Она набрала столько же баллов, сколько Израиль, обойдя эту команду по дополнительным показателям и отставая на три очка от лидирующей Норвегии.

Ранее сербским фанатам запретили проносить на матч национальные флаги.