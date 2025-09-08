«Мне выпустить на поле журналистов?» Тренер сборной Франции в ярости из-за «ПСЖ»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на критику со стороны «Пари Сен-Жермен», который упрекнул штаб национальной команды в травмах ведущих игроков команды Усмана Дембеле и Дезире Дуэ. Слова специалиста приводит RMC Sport.

«А что дальше? Мне будут звонить из «Баварии», потом — из «Реала»? Может, мне журналистов на поле выпустить? Нам нужно быть серьезными. Решения остаются за мной. У меня есть штаб, и это моя ответственность. В этом наши интересы расходятся с клубными, но я всегда учитываю разные возможности и оцениваю состояние игроков», — заявил Дешам.

Дембеле и Дуэ получили повреждения в отборочном матче ЧМ-2026 против сборной Украины (2:0) и выбыли на шесть и на четыре недели соответственно. «ПСЖ» обратился к сборной, подчеркнув, что еще до начала сборов национальной команды клуб направил федерации материалы о допустимой нагрузке и рисках травм футболистов. В «ПСЖ» выразили сожаление, что эти рекомендации не были приняты во внимание, а с клубом не проводились консультации.

