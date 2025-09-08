На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Мне выпустить на поле журналистов?» Тренер сборной Франции в ярости из-за «ПСЖ»

Тренер сборной Франции Дешам заявил о своей ответственности за травмы игроков
true
true
close
Franck Fife/Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на критику со стороны «Пари Сен-Жермен», который упрекнул штаб национальной команды в травмах ведущих игроков команды Усмана Дембеле и Дезире Дуэ. Слова специалиста приводит RMC Sport.

«А что дальше? Мне будут звонить из «Баварии», потом — из «Реала»? Может, мне журналистов на поле выпустить? Нам нужно быть серьезными. Решения остаются за мной. У меня есть штаб, и это моя ответственность. В этом наши интересы расходятся с клубными, но я всегда учитываю разные возможности и оцениваю состояние игроков», — заявил Дешам.

Дембеле и Дуэ получили повреждения в отборочном матче ЧМ-2026 против сборной Украины (2:0) и выбыли на шесть и на четыре недели соответственно. «ПСЖ» обратился к сборной, подчеркнув, что еще до начала сборов национальной команды клуб направил федерации материалы о допустимой нагрузке и рисках травм футболистов. В «ПСЖ» выразили сожаление, что эти рекомендации не были приняты во внимание, а с клубом не проводились консультации.

Ранее украинский игрок «ПСЖ» дипломатично высказался об отношениях с Сафоновым.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами