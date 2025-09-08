На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уже скучают по Ротенбергу? СКА проиграл второй матч на старте сезона подряд

СКА в овертайме проиграл «Торпедо» в матче КХЛ
true
true
true
close
Хоккейный клуб СКА

Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на выезде уступил нижегородскому «Торпедо». Встреча завершилась победой автозаводцев в овертайме со счетом 3:2.

Хозяева открыли счет на седьмой минуте благодаря точному броску Егора Соколова. До первого перерыва торпедовцы лидировали. Во второй 20-минутке команда из Санкт-Петербурга сравнялась, отличился Николай Голдобин. Но вскоре Владислав Фирстов вновь вывел «Торпедо» вперед.

Шанс СКА на спасение подарил Сергей Плотников: благодаря его голу игра перешла в овертайм. Но в дополнительное время победу хозяевам принес Егор Виноградов. Это поражение стало для СКА вторым подряд после домашней неудачи с «Шанхай Дрэгонз» (4:7). Пока в официальных встречах команда не выигрывала под руководством Игоря Ларионова, который сменил на посту главного тренера Романа Ротенберга.

Бывший нападающий СКА Михаил Григоренко признавался, что увольнение Ротенберга стало для него шоком. По словам спортсмена, тренер строил серьезные планы на новый сезон и готовился решать амбициозные задачи.

Ранее Ротенберг предложил Карпину помощь в спасении «Динамо».

Хоккей. КХЛ
