«Мы стали сильнее»: бразилец рассказал о силе «Краснодара»

Бразильский крайний нападающий «Краснодара» Виктор Са в комментарии для Legalbet рассказал о задачах и целях своей команды, а также сравнил ее силу с прошлым сезоном, когда «быки» впервые в истории стали чемпионами России.

«На мой взгляд, «Краснодар» точно стал сильнее, чем в прошлом сезоне. Чемпионство сплотило всех нас. Теперь нам нужно работать еще больше, чтобы оставаться на вершине. У нас осталась значительная часть состава, который выиграл РПЛ. Остался прежний тренерский штаб, но при этом ещё пришли новые футболисты, которые сделали нас сильнее», — подчеркнул Са.

Футболист уверенно заявил, что его команда будет бороться за чемпионский титул и в нынешнем сезоне, и в этом не может быть никаких сомнений. «Краснодар» лидирует после семи туров Российской премьер-лиги с 16 баллами в турнирной таблице, опережая сразу три команды, ЦСКА, «Локомотив» и «Балтику», на одно очко.

