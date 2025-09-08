На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦСКА отказался отпускать футболиста в Турцию

Полузащитник ЦСКА Кисляк не перейдет в «Бешикташ»
Александр Вильф/РИА Новости

Турецкий «Бешикташ» сделал московскому ЦСКА официальное предложение по трансферу 20-летнего полузащитника Матвея Кисляка. Об этом сообщает портал Ensari.

Издание утверждает, что армейцам предложили €10 млн, а также процент от последующей перепродажи. При этом подчеркивается, что сам футболист испытывает желание продолжить карьеру в зарубежном чемпионате.

«Информация про интерес «Бешикташа» к Кисляку и желании футболиста перейти в турецкий клуб не соответствует действительности. К тому же, сумма в €10 млн даже звучит смешно. ЦСКА котирует Кисляка не меньше, чем в €30 млн евро», — приводит Sport24 комментарий осведомленного источника.

В текущем сезоне Кисляк провел за московскую команду 11 матчей во всех сезонах. На его счету два забитых мяча и три результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет € 8 млн.

Накануне Матвей также сыграл за сборную России. Он забил мяч в товарищеской встрече с Катаром и помог национальной команде победить со счетом 4:1.

Ранее тренер «Краснодара» уладил конфликт с коллегой из ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
