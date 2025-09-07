Тренер «Краснодара» уладил конфликт с коллегой из ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев уладил конфликт с наставником ЦСКА Фабио Челестини, случившийся после матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Чемпионат».

По информации источника, звонок был спровоцирован неличной пикировкой между тренерами, которая произошла вследствие удаления колумбийца Джона Кордобы на 57-й минуте поединка.

«Мусаев и Челестини хорошо поговорили, уладили все разногласия и согласились, что это были эмоции. Конфликта между клубами и тренерами нет», — заявил источник.

В матче седьмого тура РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 31 августа, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли счет на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян.

