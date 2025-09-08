На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Булыкин похвалил сборную России за разгром Катара

Нина Зотина/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин после победы над Катаром в товарищеском матче заявил, что команда под руководством Валерия Карпина провела блестящий матч. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Мне игра понравилась. Ребята вышли, сделали свое дело и порадовали болельщиков. Сборная и существует для того, чтобы там собирались лучшие. В ней каждый может взять бремя лидерства на себя и повести сборную вперед», — заявил Булыкин.

Встреча прошла в Дохе и завершилась крупной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук. У проигравшей команды единственный мяч на счету Акрама Афифа.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее форвард «Зенита» похвастался полными ведрами грибов.

Футбол. Чемпионат России
