Украинец Зинченко задолжал £300 тыс. британской налоговой

Защитник «Ноттингема» Зинченко задолжал £300 тыс. в качестве налогов в Англии

Защитник «Ноттингем Форест» и сборной Украины Александр Зинченко задолжал более £300 тыс. в качестве налоговых выплат британскому королевству. Об этом сообщает издание The Sun.

По информации источника, футболист получил счет об уплате задолженности в £300 тыс. по корпоративному налогу от HMRC (налоговая и таможенная служба Великобритании) с обязательством выплаты еще £35 тыс. персональным бухгалтерам.

Права на Зинченко принадлежат лондонскому «Арсеналу». За «лесников» Зинченко будет выступать до конца сезона-2025/26.

В 2024 году портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов с постсоветского пространства. Стоимость Зинченко на тот момент составила €42 млн. Лидером рейтинга самых дорогих футболистов постсоветского пространства стал грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия. Его стоимость оценивается в €80 млн. Тройку замкнул Александр Головин из «Монако» (30).

Ранее Валерий Карпин рассказал, что его расстроило в разгроме Катара.