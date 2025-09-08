На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алькарас заставил свою семью ревновать к Синнеру

Теннисист Алькарас признался, что видит Синнера чаще, чем своих близких
Stephanie Lecocq/Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас после победы в финале Открытого чемпионата США над итальянцем Янником Синнером приревновал оппонента к собственной семье.

Алькарас в послематчевом интервью признался, что видит Синнера чаще, чем своих близких.

«Я хочу начать с Янника. То, что ты делаешь на протяжении всего сезона, просто невероятно. Я вижусь с тобой чаще, чем с семьей. Я рад делить с тобой корт, раздевалки, все остальное», — заявил испанец.

Игра продолжительностью 2 часа 42 минуты прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. На счету испанца 10 эйсов, ни одной двойной ошибки и 61% выигранных с первой подачи мячей. Синнер сделал два эйса, четырежды ошибся на подаче и выиграл 48% мячей с первого удара.

«Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

Алькарас — победитель шести турниров Большого шлема в одиночном разряде (на его счету Открытый чемпионат США — 2022 и 2025, Уимблдон в 2023 и 2024 годах, Открытый чемпионат Франции 2024, 2025); победитель 19 турниров ATP в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде.

Ранее стало известно, сколько заработал Карлос Алькарас за победу на US Open.

