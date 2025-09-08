На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суперзвезда «Барселоны» потерял паспорт и не может вернуться домой

Футболист «Барселоны» Ямаль потерял паспорт в Турции и не может вернуться домой
Pedro Nunes/Reuters

Полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламин потерял паспорт после матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против национальной команды Турции. Об этом сообщает Аllfootballapp.

Футболист застрял в городе Конья, где прошла игра, и не может вылететь на родину без документа, удостоверящего личность.

Игра между сборными Турции и Испании прошла на стадионе «Медаш Конья Бююкшехир» и завершилась разгромной победой гостей со счетом 6:0. В составе победителей хет-трик оформил полузащитник «Арсенала» Микель Мерино.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач, выиграв вместе с командой чемпионат и Кубок Испании. В 2024 году футболист выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании.

Ранее сборную России призвали не расслабляться после победы над Катаром.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
