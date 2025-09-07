В сборной рассказали, сыграет ли Сафонов с Катаром

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов выйдет на поле в составе сборной России в товарищеском матче против Катара. Об этом ТАСС заявил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

«Конечно, Матвей Сафонов сыграет с командой Катара, он готов. Заранее знали он и Саша [Максименко], что будут играть. Психологически Матвей очень хорошо готов, с огромным настроением, с большой мотивацией», — сказал Кафанов, сказал специалист.

Максименко провел весь матч против Иордании. Игра состоялась 4 сентября в Москве на «Лукойл Арене» и завершилась со счетом 0:0. С Катаром российская команда сыграет в воскресенье, 7 сентября. Встреча начнется в 18:15 по московскому времени, «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

В 2025 году национальная команда также сыграет с Ираном, Боливией, Перуи Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Карпин объяснил, каким бы был состав сборной в официальных матчах.