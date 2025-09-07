«Вспотел» паспорт»: в сборной рассказали о погоде в Катаре

Футболисты сборной России столкнулись с непростыми погодными условиями в Катаре. Об этом «Матч ТВ» рассказал защитник национальной команды Игорь Дивеев.

«По первым ощущения, как только вышли из аэропорта, здесь очень душно и влажно. У кого‑то «вспотел» паспорт, у кого‑то эмблемы (на форме) начали выделять воду», — сказал Дивеев.

Российская сборная проведет товарищеский матч с Катаром в Дохе в воскресенье, 7 сентября. Игра начнется в 18:15 по московскому времени, «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В четверг подопечные Валерия Карпина в Москве встречались с Иорданией. Матч, проходивший на «Лукойл Арене», завершился со счетом 0:0. В 2025 году национальная команда также сыграет с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

