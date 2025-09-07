На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Очередной трансфер «Спартака» сорвался

Футболист Джику не перейдет в «Спартак»
EO/Keystone Press Agency/Global Look Press

Защитник турецкого «Фенербахче» Александер Джику не станет игроком московского «Спартака». Об этом сообщает журналист Айдын Дженгиз.

По информации СМИ, клубы уже согласовали переход футболиста, за которого красно-белые предлагали €2 млн. Однако трансфер лично заблокировал лично президент «Фенербахче» Али Коч.

Примечательно, что Джику уже был исключен из заявки команды на Лигу чемпионов. Уточняется также, что Коч мог принять такое решение под давлением со стороны.

Журналист добавляет, что экс-наставник «Фенербахче» Жозе Моуринью мог быть готов расстаться с игроком. Но самого специалиста уже нет в команде, так что решение принимало руководство.

На этой неделе «Спартак» расстался с парагвайскими легионерами Алексисом Дуарте и Хесусом Мединой, а также приобрел защитника Кристофера Ву. Кроме того, сообщалось, что москвичи были намерены купить Суфьяна Эль-Каруани из «Утрехта», Карлоса Куэсту из «Галатасарая» и Сауля Коко из «Торино». Но все эти трансферы по тем или иным причинам не состоялись.

