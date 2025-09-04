На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Угальде едва не стал злейшим врагом для болельщиков «Спартака»

ЦСКА хотел приобрести нападающего «Спартака» Угальде
Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде мог перейти в стан принципиального соперника клуба — ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, тренерский штаб красно-синих рассматривал возможность приобретения костариканского форварда. Утверждается, что в нем видели потенциальное усиление линии атаки армейцев. Однако сам Угальде не захотел переходить в другую российскую команду, поскольку нет возможности выступать в международных турнирах.

Действующее соглашение «Спартака» с 23-летним футболистом рассчитано до 30 июня. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 17 мячей.

В текущем розыгрыше национального первенства 10-кратные чемпионы России набрали 11 очков в семи турах и идут на шестой строчке в турнирной таблице. Угальде принял участие во всех матчах, но не отметился результативными действиями. Сообщалось, что интерес к нему проявлял также голландский «Фейеноорд» и сделал несколько предложений, но «Спартак» отклонил их. Напомним, что Манфред приехал в Москву из чемпионата Нидерландов — он был куплен у «Твенте».

Ранее футболист «Спартака» высказался об обиде на клуб.

Футбол. Чемпионат России
