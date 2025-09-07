В «ПСЖ» обиделись на сборную Франции

Нападающие «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле и Дезире Дуэ получили травму в отборочном матче ЧМ-2026 между сборными Франции и Украины. Пресс-служба клуба выступила с официальным обращением в адрес национальной команды.

«После подтверждения травм у игроков Усмана Дембеле и Дезире Дуэ, вызванных в сборную Франции, что несёт значительные спортивные последствия для футболистов и клуба, «ПСЖ» направил письмо во Французскую федерацию футбола с призывом срочно разработать новый протокол спортивно-медицинской координации между клубами и сборной, сделать его более прозрачным, сделать здоровье игроков и их медицинское сопровождение главным приоритетом», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что парижане еще до начала сборов национальной команды направили федерации материалы о допустимой нагрузке и рисках травм футболистов. В «ПСЖ» выразили сожаление, что эти рекомендации не были приняты во внимание, а с клубом не проводились консультации.

«Недавние события, серьезные и предотвратимые, должны повлечь за собой быстрые и немедленные корректирующие меры. Клуб готов внести активный вклад в эту коллективную работу в интересах игроков и всего профессионального футбола», — резюмирует «Пари Сен-Жермен». Уточняется, что Дембеле выбыл примерно на шесть недель, а Дуэ — на четыре недели.

