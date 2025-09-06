Дубль Роналду помог Португалии разгромить Армению

Сборная Португалии разгромила национальную команду Армении в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Встреча прошла в Ереване на стадионе имени Вазгена Саргсяна и завершилась уверенной победой гостей со счетом 5:0. В составе победителей дублем отметились Криштиану Роналду и Жоао Феликс, еще один мяч оформил Жоао Кансело.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

