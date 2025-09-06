На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трансфер капитана «Краснодара» в Англию сорвался

«Чемпионат»: «Лидс» не успел купить Сперцяна у «Краснодара» за €15 млн
FCKrasnodar/Twitter

«Лидс Юнайтед» попытался купить полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в последние часы трансферного окна, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, английский клуб не успел прислать оффер в размере €15 млн, переговорив с представителями игрока за полтора часа до закрытия окна переходов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в €25 млн.

В матче седьмого тура РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 31 августа, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли счет на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Ранее партнер Матвея Сафонова по «ПСЖ» выбыл на шесть недель из-за Украины.

Футбол. Чемпионат России
