Партнер Сафонова по «ПСЖ» выбыл на шесть недель из-за Украины

Форвард «ПСЖ» Дембеле выбыл на на шесть недель из-за травмы в игре с Украиной
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле получил серьезную травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против национальнй команды Украины.

По ходу встречи форвард травмировал заднюю поверхность бедра. По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, 28-летний футболист пропустит шесть недель. Игра между сборными Франции и Украины завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

В сезоне-2024/25 «ПСЖ» выиграл четыре трофея — чемпионат Франции, Кубок Франции, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов УЕФА. В новом сезоне команда под руководством Луиса Энрике одержала победу в Суперкубке УЕФА над лондонским «Тоттенхэмом».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее ЦСКА на месяц потерял молодого суперталанта.

Футбол. Чемпионат Франции
