58-летний гид, пропавший в горах Сочи 31 августа, найден живым

58-летний гид Сергей Мельников, который пропал на хребте Аибга в Сочи 31 августа, был найден живым. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Мужчина, который выживал в горах на протяжении семи дней без еды, сам добрался до села Аибга. Он рассказал, что чувствует себя удовлетворительно, и отказался от помощи медиков.

По информации СМИ, Мельников повел двух туристов — женщину и ее отца — по Черничной тропе, маршруту в Красной Поляне, проходящему по склонам хребта Аибга. Группа вышла 29 августа, и подъем должен был занять один день, поэтому ни туристы, ни гид ничего не взяли для того, чтобы ночевать. Однако в запланированное время вечером того же дня группа не вернулась.

На следующий день спустились туристы. Согласно их рассказу, они заблудились и были вынуждены провести ночь в горах без спальников. Мельников, как они отметили, был сильно уставшим, поэтому отстал от них и потерялся на горе. Сам Мельников позже вышел на связь с другими альпинистами и заявил, что вынуждено ночует на хребте, после этого установить с ним связь не представлялось возможным.

