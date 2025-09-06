«Обстановка была враждебной»: экс-тренер «ПСЖ» о времени Месси в клубе

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино признался, что ему нравился тот факт, что в его команде играл аргентинский нападающий Лионель Месси, однако отметил, что атмосфера была враждебной. Его слова приводит Goal со ссылкой на подкаст El Cafelito.

«В случае с Лео во Франции была очень враждебная атмосфера. Он приехал без предсезонной подготовки, после сильного эмоционального потрясения. Это было непросто. По крайней мере, мне было больно на это смотреть, потому что атмосфера была неблагоприятной для него — очень агрессивной», — заявил он.

Аргентинский форвард перешел в парижскую команду в 2021 году после того, как покинул «Барселону», и отыграл в составе парижан два сезона, после чего перешел в американский «Интер Майами». За два года Месси дважды становился чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

Сам форвард признавался, что был несчастлив в парижском клубе.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины 2022 года, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси признался, что не хочет завершения карьеры.