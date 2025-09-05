На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Месси о карьере: не хочу, чтобы все это когда-либо заканчивалось

Форвард Месси признался, что не хочет завершения карьеры
REUTERS/Agustin Marcarian

Нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси признался, что не хочет заканчивать играть в футбол. Его слова приводит официальный аккаунт аргентинской команды в социальной сети X.

«Я не хочу, чтобы все это когда-либо заканчивалось, но я понимаю, что этот момент приближается. Когда случится, тогда случится, а до тех пор я буду идти вперед шаг за шагом, проживать день за днем», — заявил он.

В ночь на 5 сентября Месси провел матч в составе сборной Аргентины, который может стать для него последним домашним. Перед игрой отборочного этапа на чемпионат мира — 2026 с Венесуэлой форвард не сдержал слез, а на трибунах была его семья.

В заключительном матче отбора аргентинцы сыграют в гостях у Эквадора. Аргентина уже гарантировала себе место в финальной части ЧМ-2026.

Вместе со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира — 2022 и два Кубка Америки.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча». После ухода из каталонского клуба форвард два сезона провел в «ПСЖ», а потом перешел в «Интер Майами».

