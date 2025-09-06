Шестикратный обладатель Кубка Стэнли скончался в возрасте 78 лет

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Монреаль Канадиенс», член Зала хоккейной славы Кен Драйден скончался в возрасте 78 лет. Информация об этом появилась на официальном сайте канадского клуба.

Смерть наступила 5 сентября. На протяжении долгого времени Драйден боролся с раком.

«Сегодня мы скорбим не только о потере краеугольного камня одной из величайших хоккейных династий, но и о потере семьянина, вдумчивого гражданина и джентльмена, который оказал глубокое влияние на нашу жизнь и общество на протяжении нескольких поколений», — заявил владелец и президент «Монреаля» Джефф Молсон.

Драйден играл в составе «Канадиенс» девять лет — с 1970 по 1979 год. За это время он вместе с командой шесть раз поднимал над головой Кубок Стэнли — 1971, 1973, 1976-1979. Драйден пять раз был признан лучшим голкипером Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 1973, 1976-1979.

Драйден также участвовал в суперсерии СССР — Канада 1972 года, о которой через год после событий написал книгу, вышедшую в СССР в 1975 году под названием «Хоккей на высшем уровне». В 1979 году вратарь окончательно завершил карьеру. После этого он с 1997 по 2003 год был президентом хоккейного клуба «Торонто Мэйпл Лифс».

Также хоккеист был комментатором на Олимпийских играх, преподавал в университете и работал в Министерстве образования.

Ранее умер бывший нападающий «Салавата Юлаева» Константин Полозов.