Овечкин показал, как готовится к новому сезону

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз »Александр Овечкин провел силовую тренировку перед отлетом в США.

Видео тренировочного занятия в своих социальных сетях опубликовал персональный наставник 39-летнего игрока. На нем видно, как российский форвард работает с инвентарем.



5 сентября Овечкин вместе с семьей вылетит в Северную Америку. Сезон-2025/26 станет для Овечкина последним в составе «Вашингтона».

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Александр Овечкин ответил на вопрос о возможном выведении из обращения своего игрового номера.