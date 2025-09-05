На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Франция одолела Украину в квалификации чемпионата мира

Сборная Франции обыграла команду Украины в первом туре квалификации ЧМ-2026
Kacper Pempel/Reuters

Сборная Франции одержала победу над национальной командой Украины в первом туре квалификации на чемпиона мира по футболу — 2026.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Тарчиньски Арена» в польском городе Вроцлав, завершилась со счетом 2:0. Первый гол в этом поединке оформил Майкл Олисе на 10-й минуте, его ассистентом выступил Брэдли Баркола. На 82-й минуте отличился Килиан Мбаппе.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Данни Маккели из Нидерландов.

Украина и Франция играют в группе D вместе с Исландией и Азербаджаном. 9 сентября украинская команда на выезде сыграет с азербайджанскими футболистами, матч начнется в 19:00 по московскому времени. Французская сборная сразится с Исландией дома в тот же день, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Сборная России не принимает участие в квалификационном турнире чемпионата мира. В 2022 году Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили Россию от турниров под своей эгидой.

Ранее Валерий Карпин оценил шансы сборной России сыграть на чемпионате мира — 2026.

Летние виды спорта
