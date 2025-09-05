«Далеко не пойдет»: известный тренер об однополых парах в фигурном катании

Российский тренер Александр Жулин признался, что спокойно относится к выступлениям однополых дуэтов в фигурном катании, однако выразил мнение, что будущего у такого вида нет. Его слова приводит RT.

«В целом довольно лояльно отношусь к этому. Но у меня впечатление, что далеко это не пойдет. Уже есть определенные устоявшиеся каноны. В России вряд ли стоит ожидать такого. Для начала посмотрим, как у великолепной Европы это все получится, а дальше сделаем выводы», — отметил он.

Стало известно, что 19-летняя финская и 20-летняя британская фигуристки Эмма Аалто и Милли Коллинг будут выступать на внутренних финских соревнованиях после пересмотра правил федерации. Согласно им, спортсменок будут обозначать как «фигурист А» и «фигурист Б» вместо общепринятых «мужчина» и «женщина».

В 2025 году олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл показали совместный номер в танцах на льду на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе. Спортсменки планируют выступить еще в нескольких показательных выступлениях.

Пападакис выступала в паре с Гийомом Сизероном. Они — олимпийские чемпионы (2022), серебряные призеры Олимпийских игр (2018), пятикратные чемпионы мира (2015, 2016, 2018, 2019, 2022), вице-чемпионы мира (2017), пятикратные чемпионы Европы (2015—2019). Хаббелл каталась в дуэте с Закари Донахью. Они — олимпийские чемпионы в командном соревновании (2022), бронзовые призеры Олимпийских игр в танцах на льду (2022), трехкратные серебряные (2018, 2021, 2022) и бронзовые (2019) призеры чемпионата мира.

Ранее Татьяна Тарасова призвала создать новую категорию для однополых пар в фигурном катании.