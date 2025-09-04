На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Спартаке» назвали команды, для которых игры с красно-белыми — самые принципиальные

Защитник «Спартака» Литвинов: часто тяжелее играть с командами из низа таблицы
Защитник московского «Спартака» Руслан Литивнов высказался о том, что команда часто выдает яркие матчи с топ-соперниками, а с командами заведомо ниже уровнем проваливается. В комментарии порталу Legalbet он признал, что такая проблема действительно существует.

«Они закрываются, начинают играть от обороны, на контратаках. И для них матчи против «Спартака» — самые принципиальные в жизни. Плюс в каких-то ситуациях может проскакивать недонастрой, потеря концентрации. Понимаем, что вроде бы всё получается, нужно спокойно доводить игру до конца, но оказывается, что не все так просто», — констатировал футболист.

«Спартак» после семи туров Российской премьер-лиги набрал 11 очков и идет на шестой строчке в турнирной таблице. Москвичи проиграли, в частности, «Балтике», а также сыграли вничью с «Акроном». Кроме того, в Кубке они потерпели домашнее поражение в серии пенальти от махачкалинского «Динамо».

Литвинов вышел в стартовом составе сборной России на товарищескую игру с Иорданией (0:0) и провел на поле весь матч. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Угальде оказался близок к тому, чтобы стать злейшим врагом болельщиков «Спартака».

Футбол. Чемпионат России
