Звезда UFC Макгрегор объявил о планах баллотироваться в президенты Ирландии, его поддержал Маск

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объявил планах баллотироваться в президенты Ирландии.

«Как президент, я не подпишу ни одного законопроекта, пока он не будет сначала вынесен на рассмотрение народа! Если вы хотите видеть мое имя в бюллетене для выборов президента, призываю вас сегодня же связаться с местными депутатами вашего округа и попросить их выдвинуть мою кандидатуру», — заявил Макгрегор.

Бойца уже поддержал Илон Маск.

Президентские выборы в Ирландии намечены на 11 ноября 2025 года.

В марте 2025 года Макгрегор заявил о намерении принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию.

Последним боем 36-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее Макгрегор потребовал изменить конституцию Ирландии ради себя.