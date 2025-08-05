На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Макгрегор потребовал изменить конституцию Ирландии ради себя

Макгрегор требует изменить конституцию Ирландии для участия в выборах президента
true
true
true
close
IMAGO/Chris Kleponis/CNP/MediaPunch/Global Look Press

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор объявил на своей странице в социальной сети X о запуске петиции с требованием внести изменения в конституцию Ирландии.

Согласно его заявлению, изменения должны позволить ему принять участие в выборах президента Ирландии.

»[Предписано] получить номинацию либо от двадцати членов парламента, либо от четырех советов графств для допуска к выборам. Хотя данная система призвана поддерживать определенный уровень политического влияния среди кандидатов, она непреднамеренно ограничивает прямое волеизъявление ирландского народа», — отметил он.

Президентские выборы в Ирландии намечены на 11 ноября 2025 года.

В марте 2025 года Макгрегор заявил о намерении принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию.

Последним боем 36-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее Макгрегор избил посетителя ночного клуба.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами