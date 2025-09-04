На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью модельера Армани

В «Реале» выразили соболезнования близким модельера Армани
Илья Питалев/РИА Новости

Мадридский «Реал» выразил соболезнования в связи со смертью модельера Джорджо Армани. Заявление опубликовано на официальном сайте клуба.

«Футбольный клуб «Реал», его президент и совет директоров глубоко скорбят о смерти Джорджо Армани, владельца миланской «Олимпии» с 2008 года и одной из самых значимых и знаковых фигур в мире моды в истории. «Реал» хотел бы выразить свои соболезнования и любовь его семье, всем его близким, его клубу и всем его болельщикам», — указано в сообщении.

Армани принимал участие в создании не только футбольных комплектов форм, также он разработал форму олимпийской «скуадры адзурры» в 2021 году.

Армани скончался в кругу близких в четверг, 4 июля. Модельер восстанавливался дома после госпитализации из-за последствий коронавируса и скончался в кругу близких. Дизайнера похоронят в закрытом режиме. Прощание пройдет в часовне в Милане 6-7 сентября в здании театра «Армани».

В 1974 году Джорджо Армани впервые представил коллекцию под собственным именем. А позже друг Армани, архитектор Серджо Галеотти уговорил его открыть свою компанию и взял на себя ее финансовое руководство. Под его руководством были созданы подразделения Giorgio Armani USA, Emporio Armani и Armani Jeans.

Ранее вратарь умер после удара мячом в грудь.

Хроника
