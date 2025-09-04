На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вратарь умер после удара мячом в грудь

В Бразилии вратарь скончался после удара мячом в грудь
Shutterstock/FOTODOM

Вратарь Антонио Эдсон дос Сантос Соуза, более известный как Пиксе, скончался вскоре после отражения пенальти матча любительского турнира по футзалу в муниципалитете Аугусто Корреа на северо-востоке штата Пара (Бразилия). Об этом сообщает CNN.

В ворота команды Эдсона был назначен пенальти, который вратарь вытащил — мяч попал ему прямо в грудь. После этого пошел к команде, чтобы отпраздновать, однако ему резко стало плохо, он упал. Спортсмена экстренно госпитализировали, однако медики не смогли ему помочь.

Точная причина смерти не разглашается.

В начале июля во время игры в футбол в Москве скончался 14-летний подросток. Школьник играл на одной из площадок в парке рядом со стадионом, ему резко стало плохо. На место была вызвана скорая помощь, и школьника госпитализировали детскую городскую больницу №13 с признаками клинической смерти. Врачи не смогли ему помочь, и через некоторое время он умер.

Медики до сих пор выясняют причины смерти подростка. Предварительно, у школьника оторвался тромб.

Ранее СК ужесточил статью после гибели футболиста, которого избили трое.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
