У бывшей первой ракетки мира нашли рак

Expressen: у экс-теннисиста Бьорна Борга обнаружили рак
IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира легендарный шведский теннисист Бьорн Борг болен раком предстательной железы. Об этом сообщает издание Expressen со ссылкой на выдержки из автобиографической книги спортсмена «Биение сердца».

Официальный старт продаж книги, которую именитый теннисист написал вместе с супругой Патрисией, назначена на 18 сентября 2025 года. При этом больше подробностей о заболевании Борга нет.

Борг — шесть раз становился победителем Открытого чемпионата Франции и пять раз — Уимблдонского турнира)в одиночном разряде. Он — трехкратный победитель итоговых турниров туров Гран-при и World Championship Tennis, обладатель Кубка Дэвиса (1975) в составе сборной Швеции, а также член Международного зала теннисной славы с 1987 года.

Борг был первой ракеткой мира с 23 августа 1977 года и сохранял этот титул (с перерывами) в течение 109 недель. Восемь лет подряд теннисист выигрывал как минимум один турнир Большого шлема за сезон.

Ранее Даниила Медведева подвергли критике за выступление на US Open.

