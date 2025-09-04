Сборная России назвала состав на матч с Иорданией

Сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина объявила стартовый состав на товарищеский матч против национальной команды Иордании. Капитаном станет Максим Глушенков.

Стартовый состав: Максименко, Вахания, Литвинов, Морозов, Горшков, Обляков, Черников, Баринов, Глушенков, Воробьев, Мостовой.

Запасные: Агкацев, Адамов, Круговой, Осипенко, Самошников, Сильянов, Лукин, Батраков, Кривцов, Ан. Миранчук, Д. Глебов, Кисляк, К. Глебов, Мусаев, Сергеев.

Встреча состоится в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Ильгиз Танташев из Узбекистана.

7 сентября российская команда проведет матч с Катаром в Эр-Райяне. В 2025 году национальная команда также еще проведет матчи с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024, а также не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

