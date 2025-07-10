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14-летний подросток скончался после игры в футбол в Москве

Mash: в Москве у 14-летнего подростка оторвался тромб во время игры в футбол
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Shutterstock/FOTODOM

У 14-летнего подростка во время игры в футбол у московского стадиона «Динамо» оторвался тромб. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации источника, все произошло 9 июля. Подросток играл на одной из площадок в парке рядом со стадионом, ему резко стало плохо. На место была вызвана скорая помощь, и школьника госпитализировали детскую городскую больницу №13 с признаками клинической смерти. Врачи не смогли его спасти, и через некоторое время он умер.

Медики до сих пор выясняют причины смерти подростка. Предварительно, у школьника оторвался тромб.

29 июня 26-летний футболист Артем Калмыков умер во время матча Лиги «B-3» первенства Московской области между командами «Парковый» и «Нара». На 60-й минуте матча он упал и потерял сознание. Его вынесли за пределы площадки, до приезда скорой его пытался реанимировать спортивный врач, но безуспешно. В результате спортсмен скончался.

По факту смерти футболиста во время игры будет проведена проверка.

Ранее умерла мать гроссмейстера Яна Непомнящего.

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