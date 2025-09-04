Экс-игрок «Реала» возглавил ФК «Насильники» в бразильской тюрьме

Бывший нападающий сборной Бразилии, мадридского «Реала» и «Милана» Робиньо, который отбывает свой тюремный срок, стал тренером ФК «Насильники» в бразильской тюрьме. Об этом пишет CNN Brasil.

Команда играет на турнире в Сан-Паулу, который проводят для заключенных.

21 марта 2024 года Робиньо был арестован в своем доме в бразильском Сантосе и отправлен в тюрьму после достижения договорённости между Бразилией и Италией об отбытии футболистом срока на родине. Футболист был осужден на девять лет за групповое изнасилование, совершенное в 2013 году в итальянском ночном клубе. Выйти из заключения он должен только в 2033 году, тогда ему будет почти 50 лет.

В составе национальной команды Бразилии он выступал с 2003 по 2017 год, за это время вместе с командой Робиньо выиграл два Кубка конфедераций, один Кубок Америки и единожды стал обладателем серебряных наград — на турнире Золотые кубки КОНКАКАФ. Последним клубом в его карьере должен был стать бразильский «Сантос», однако фанаты негативно восприняли подписание контракта, и уже через неделю после заключения соглашения оно было расторгнуто.

