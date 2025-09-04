На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Реала» возглавил ФК «Насильники» в бразильской тюрьме

Экс-игрок «Реала» Робиньо стал тренером ФК «Насильники» в бразильской тюрьме
true
true
true
close
Marco Galvao/imago sportfotodienst/Global Look Press

Бывший нападающий сборной Бразилии, мадридского «Реала» и «Милана» Робиньо, который отбывает свой тюремный срок, стал тренером ФК «Насильники» в бразильской тюрьме. Об этом пишет CNN Brasil.

Команда играет на турнире в Сан-Паулу, который проводят для заключенных.

21 марта 2024 года Робиньо был арестован в своем доме в бразильском Сантосе и отправлен в тюрьму после достижения договорённости между Бразилией и Италией об отбытии футболистом срока на родине. Футболист был осужден на девять лет за групповое изнасилование, совершенное в 2013 году в итальянском ночном клубе. Выйти из заключения он должен только в 2033 году, тогда ему будет почти 50 лет.

В составе национальной команды Бразилии он выступал с 2003 по 2017 год, за это время вместе с командой Робиньо выиграл два Кубка конфедераций, один Кубок Америки и единожды стал обладателем серебряных наград — на турнире Золотые кубки КОНКАКАФ. Последним клубом в его карьере должен был стать бразильский «Сантос», однако фанаты негативно восприняли подписание контракта, и уже через неделю после заключения соглашения оно было расторгнуто.

Ранее в киевском «Динамо» сделали заявление о новичке, обвиненном в любви к России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами