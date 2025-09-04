«Это не легкая атлетика»: Миранчук — о беговой работе

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук высказался оценил слова президента «Сьона» Кристиана Константина о том, что в чемпионате Швейцарии нужно много бегать. Комментарий футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Слова президента «Сьона» не подкреплялись ничем. Во-первых, это не легкая атлетика. Во-вторых, надо знать, куда бежать. Но я абсолютно не хочу раскручивать эту тему — благодарен президенту, что мы сошлись, что я был в «Сьоне», — заявил Миранчук.

Он констатировал, что Константин — взрослый человек, который сам решает, что ему говорить. При этом Антон призвал оценить цифры его беговой работы и напомнил, что футбол заточен на физические данные, бегать нужно всем.

«Воспринял его слова со смешком. И сейчас тяжелые сборы, так везде!» — сказал игрок.

Миранчук в августе перешел из «Сьона» в «Динамо», подписав контракт до 2027 года с опцией продления еще на сезон. Он вошел в окончательный состав сборной России на сентябрьские товарищеские матчи. Первый из них команда проведет в четверг, 4 сентября, на «Лукойл Арене» против Иордании. Игра начнется в 20:00 по московскому времени, «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

