Легенда футбола предсказал сборной России разгромную победу

Бывший нападающий сборной России, московских «Локомотива» и «Динамо», а также клуба «Мец» из чемпионата Франции Руслан Пименов предсказал сборной России разгромную победу над командой Иордании. Слова экс-футболиста приводит портал odds.ru.

«Иордания не самый сильный соперник на сегодняшний день. Но нам это и не нужно. Главное — победа сборной России и чтобы как можно больше мячей влетело в ворота соперника, — заявил Пименов. — Мой прогноз: в каждом тайме забьют по несколько мячей, и давайте отметим гол Александра Головина».

Бывший нападающий сборной России признался, что ему хотелось бы увидеть на поле больше молодых футболистов — например, 20-летнего полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка. Также особое внимание Пименова привлек опытный футболист Александр Головин, который приехал из «Монако» в расположение сборной России.

«Надеюсь увидеть молодое поколение — Матвея Кисляка, например, чтобы он творил и забивал. Да и приехал Александр Головин — хочется увидеть его в действии», — сказал Пименов.

Товарищеский матч Россия — Иордания состоится 4 сентября в 20.00 по московскому времени на стадионе столичного «Спартака» — «Лукойл Арена».

