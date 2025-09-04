На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда футбола предсказал сборной России разгромную победу

Экс-футболист Пименов предсказал разгромную победу России над Иорданией
true
true
true
close
Павел Кашаев/Global Look Press

Бывший нападающий сборной России, московских «Локомотива» и «Динамо», а также клуба «Мец» из чемпионата Франции Руслан Пименов предсказал сборной России разгромную победу над командой Иордании. Слова экс-футболиста приводит портал odds.ru.

«Иордания не самый сильный соперник на сегодняшний день. Но нам это и не нужно. Главное — победа сборной России и чтобы как можно больше мячей влетело в ворота соперника, — заявил Пименов. — Мой прогноз: в каждом тайме забьют по несколько мячей, и давайте отметим гол Александра Головина».

Бывший нападающий сборной России признался, что ему хотелось бы увидеть на поле больше молодых футболистов — например, 20-летнего полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка. Также особое внимание Пименова привлек опытный футболист Александр Головин, который приехал из «Монако» в расположение сборной России.

«Надеюсь увидеть молодое поколение — Матвея Кисляка, например, чтобы он творил и забивал. Да и приехал Александр Головин — хочется увидеть его в действии», — сказал Пименов.

Товарищеский матч Россия — Иордания состоится 4 сентября в 20.00 по московскому времени на стадионе столичного «Спартака» — «Лукойл Арена».

Ранее ушедший из «Спартака» иностранный защитник записал обращение.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами